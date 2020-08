Povestea impresionantă a unui cuplu din SUA. Au murit de coronavirus la doar 11 zile distanță unul de altul

Delon Adams, fiul lor, a spus că aceștia au făcut totul împreună și că legătura dintre ei i-a molipsit și pe cei din jur.

"Aceasta este o adevărată poveste de dragoste. Mi-au arătat cum să-mi pese, cum să iubesc”, a mai spus Adams.

Keith, 62 de ani, șofer de camion pentru UPS, a dezvoltat simptome minore de coronavirus. Fiind diabetic, el a crezut că este vorba doar de boala cu care se confrunta el.

O săptămână mai târziu, Gwendolyn, în vârstă de 60 de ani, a prezentat simptome, dar ale ei erau mult mai rele decât ale soțului ei, a spus Adams. A fost trimisă acasă de la locul de muncă unde a fost director la o insituție. Și mai rău, avea astm și se luptă cu MDS, un cancer de sânge, de peste un an făcând chimioterapie.

Keith and Gwendolyn Robinson were a lot like Noah and Allie from the Nicholas Sparks novel-turned-movie "The Notebook," their son says.

The Robinsons, who were married 35 years, died 11 days apart from Covid-19. https://t.co/O06dsLVIim