Evenimentul rutier s-a produs marţi după-amiază, pe drumul naţional 19E, în apropierea localităţii Sărsig din judeţul Bihor, notează News.ro.

Imaginile cu accidentul arată că autotrenul intră în curbă, în condiţii de carosabil ud şi pe un tronson de drum acoperit cu marcaj roşu, care semnalizează o zonă periculoasă. TIR-ul loveşte un autoturism care venea din sens opus şi este lovit, la rândul său, de un alt autotren care circula în spatele său. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au precizat pentru News.ro că accidentul nu s-a soldat cu victime grav rănite, însă traficul rutier a fost blocat în urma acestuia.

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, care a atras în repetate rânduri atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă imprudenţa la volan, mai ales din partea şoferilor de camioane, a avut un mesaj public pentru cel care a provocat evenimentul.

„Dragă şoferule de camion, eu nu te critic, dar... uite ce se întâmplă când asfaltul este umed, când abia ai ieşit dintr-un viraj şi vezi că ai un marcaj suplimentar care te atenţionează că urmează un altul periculos şi nu înţelegi toate aceste indicii. Eu nu o să îţi neg experienţa ta în şofat şi sutele de mii de kilometri parcurşi, însă îţi voi contesta întotdeauna o astfel de abordare atunci când ai toate aceste date ale unui drum periculos şi le ignori. Nu uita că aderenţa roţilor camionului tău scade pe o astfel de vreme şi că anvelopele pot menţine camionul pe traiectorie până la un anumit nivel. Nu uita şi că în spatele cabinei tale, chiar dacă nu le vezi, sunt nişte forţe ale fizicii care îţi vor contrazice de fiecare dată toată experienţa dacă refuzi să le accepţi”, a scris Daniel Zontea pe reţelele de socializare.

Acesta aminteşte că şoferii trebuie să reducă viteza înainte de a intra în curbă, să evite comenzile bruşte în viraj şi să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de cel din faţă.

„Nu te baza pe sistemele electronice pentru a compensa o viteză neadaptată. Ştiu că le ştii pe toate aceste reguli, dar încearcă să conduci preventiv nu doar pentru tine, ci şi pentru cei care vin din sens opus, căci întotdeauna 40 de tone vor fi de fiecare dată peste 1,5”, a mai scris Daniel Zontea.