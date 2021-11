Poliția austriacă a început controalele în locurile publice. Persoanele nevaccinate riscă amenzi de până la 1.450 de euro

Persoanele care nu pot dovedi că s-au vaccinat sau că s-au vindecat de COVID sunt amendate cu până la 1.450 de euro.

Măsurile de lockdown vor fi aplicate pentru o perioadă iniţială de 10 zile.

„Ținta mea este foarte clară: să îi fac pe cei nevaccinați să se vaccineze și să nu îi blochez pe cei care s-au vaccinat. Pe termen lung, vaccinarea este calea de ieșire din acest cerc vicios în care ne aflăm și este un cerc vicios, deoarece ne lovim de noi valuri urmate de lockdown și asta nu poate continua la infinit”, a declarat cancelarul austriac Alexander Schallenberg.

Austrian police hunt for The Unvaccinated, who have been confined to their homes and face fines of $1660 for being in public (except when working).

And the human rights industry, the EU, US and much of the int’l left are silent, if not quietly approving. pic.twitter.com/Wc26Eh09EC