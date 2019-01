Plicuri suspecte cu conţinut islamist, trimise unor instituţii din Europa. Ar fi vizată Merkel

iStock

Anchetă în Grecia în legătură cu 28 de plicuri calificate ca "suspecte" şi trimise majorităţii universităţilor elene.

Poliţia greacă ancheta vineri în legătură cu 28 de plicuri calificate ca "suspecte" şi trimise majorităţii universităţilor din întreaga ţară, în unele dintre ele fiind descoperite pliante "cu conţinut islamic", transmite France Presse, citând o sursă din poliţie.

"Victory is for Islam but not through Muslims" (Victoria este pentru islam dar nu prin intermediul musulmanilor), era scris în limba engleză, cu majuscule, pe aceste pliante descoperite în unele dintre plicuri, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile elene.

În total, 28 de plicuri au fost trimise de miercuri seară şi până vineri după-amiaza, potrivit aceleiaşi surse.

Un plic de acest fel a fost trimis taberei supraaglomerate de înregistrare şi primire a migranţilor şi refugiaţilor Moria de pe Insula Lesbos din Marea Egee, puternic criticată de organizaţiile internaţionale şi ONG-uri de mai multe luni pentru condiţiile insalubre.

Trimiterea acestor plicuri coincide cu vizita de 24 de ore a Angelei Merkel în Grecia, prima a cancelarului german din ultimii cinci ani.

Majoritatea acestor plicuri proveneau din India, dar au fost şi unele expediate din Oman şi Doha în Qatar, potrivit aceleiaşi surse.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer