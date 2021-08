Pedeapsa cu moartea, confirmată în cazul canadianului Robert Schellenberg, condamnat în China pentru trafic de droguri

În ianuarie 2019, un tribunal l-a condamnat pe Robert Lloyd Schellenberg, la pedeapsa capitală, în urma unui nou proces, cerut de justiţie, după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare, în primă instanţă.

Găsit vinovat, în trecut, în Canada, de trafic de droguri, Schellenberg s-a declarat nevinovat şi a dat asigurări că se afla în China ca turist, scrie News.ro.

A Chinese court has upheld the death sentence for Robert Lloyd Schellenberg, a Canadian convicted of drug smuggling in China in 2018 https://t.co/oilobP86xh