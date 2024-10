Pedeapsă barbară pentru doi bărbați condamnați pentru furt. Le-au fost tăiate câte 4 degete de la mâna dreaptă

Celor doi bărbaţi, fraţi de origine kurdă, le-au fost tăiate marţi câte patru degete de la mâna dreaptă, cu ajutorul unei ghilotine, la închisoarea Urmia, în nord-vestul Iranului, potrivit mai multor rapoarte publicate de ONG-uri. Cei doi au fost apoi transferaţi la spital pentru a primi îngrijiri medicale, se arată în aceste documente.

Asociaţia Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a precizat că cei doi fraţi - prezentaţi ca Shahab şi Mehrdad Teimouri - au fost arestaţi pentru furt în 2019 şi condamnaţi la închisoare şi amputarea degetelor.

Potrivit asociaţiei Hengaw Group, cu sediul în Norvegia şi care denunţă în mod regulat încălcări ale drepturilor omului în Kurdistan şi Iran, cei doi bărbaţi nu au avut dreptul de a comunica cu lumea exterioară sau de a primi vizite, de la condamnarea lor, conform Agerpres.

"Amputările utilizate ca formă de pedeapsă sunt interzise în temeiul dreptului internaţional, în special pe fondul interzicerii torturii şi a tratamentelor crude, inumane sau degradante, aşa cum sunt stipulate în Convenţia împotriva torturii şi în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, între ai cărei semnatari se numără şi Iranul", a amintit Center for Human Rights in Iran, cu sediul la New York.

Amputarea degetelor este permisă în Republica Islamică Iran, în temeiul aplicării legii sharia. Potrivit Centrului Abdorrahman Boroumand, cu sediul în Statele Unite, autorităţile iraniene au amputat degetele a cel puţin 131 de bărbaţi, din ianuarie 2000.

Cu toate acestea, aplicarea acestor sancţiuni a fost mai puţin frecventă în ultimii ani. Potrivit Amnesty International, mai recent unui bărbat i s-au amputat degetele în mai 2022, şi de asemenea unui alt bărbat condamnat pentru furt în iulie 2022, în închisoarea Evin din capitala Teheran.

Persoanelor condamnate la această sentinţă le sunt amputate patru degete ale mâinii drepte, astfel încât rămân doar cu palma şi degetul mare.

Noile cazuri de amputare intervin în contextul creşterii preocupării cu privire la înmulţirea execuţiilor din Iran în ultimele luni, între care s-a numărat şi spânzurarea, în această săptămână, a disidentului iranian naturalizat german Jamshid Sharmahd.

Potrivit ONG-ului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, Iranul a executat 633 de persoane de la începutul anului.

