Patru membri ai unei familii au fost găsiți morți după ce au fost răpiți. Ce au surprins camerele de supraveghere. VIDEO

Familia din California a fost răpită din orașul Merced, potrivit autorităților. Victimele au fost identificate ca fiind bebelușul, pe nume Aroohi Dheri, care a fost răpit împreună cu mama lui, Jasleen Kaur, tatăl lui, Jasdeep Singh, și unchiul lui, Amandeep Singh.

The Merced County Sheriff’s Office asking for the public’s help in locating four missing persons. Read more here: https://t.co/BXJI1QNghY pic.twitter.com/7KmhNP36nY

Potrivit poliției, cei patru au fost răpiți în dimineața zilei de luni, de la compania de camioane a familiei.

„În această seară au fost confirmate cele mai mari temeri ale noastre. Am găsit cele patru persoane răpite și sunt decedate”, a spus șeriful din comitatul Merced, Vernon Warnke, într-o conferință de presă citată de Reuters.

Police released video footage in the kidnapping of four family members, including an 8-month-old girl, from a business in central California. Authorities in Merced County were attempting to speak with a hospitalized suspect https://t.co/IJXZjQG1Xk pic.twitter.com/dColmczNkO