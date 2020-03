Patronul care a renunțat la 1 mil. $ ca să mărească salariile angajaților la 70.000 $ pe an

Proprietarul unei companii specializate în plăți cu cardul a mărit, în 2015, salariile tuturor celor 120 de angajați la 70.000 de dolari pe an și a renunțat la veniturile de 1 milion de doalari anual.

După cinci ani, acesta primește în continuare salariul minim și spune că măsura a dat rezultate, relatează BBC.

Antreprenorul Dan Price a avut o revelație în timp ce se afla într-o drumeție cu o prietenă, care i-a mărturisit că viața ei este în haos și reușea cu greu să își plătească chiria. Deși câștiga 40.000 de dolari pe ani, banii nu îi ajungeau pentru un trai decent în Seattle, unul dintre cele mai scumpe orașe americane.

Acest lucru l-a revoltat pe Price, care la 31 de ani era deja milionar. Bărbatul a descoperit că, deși compania sa avea mii de clienți și era evaluată la milioane de dolari, mulți dintre angajații săi nu aveau parte de un nivel de trai decent.

„Oameni mor de foame și sunt concediați ca cineva să își poată cumpăra un penthouse în New York, cu scaune de aur. Glorificăm mereu lăcomia la nivel de societate. Știți, lista Forbes este cel mai rău exemplu - Bill Gates l-a depășit pe Jeff Bezis în topul celor mai bogați oameni. Cui îi pasă?”, a spus antreprenorul.

Prin urmare, Price a calculat că pentru a avea parte de o viață fără griji în Seattle, angajaților săi le-ar trebui 70.000 de doalari. Ca să poată să le ofere aceste salarii, antreprenorul a renunțat la propriul salariu de 1,1 milioane de dolari pe an, și-a ipotecat cele două case pe care le deține și a cedat acțiunile pe care le deținea în companie.

De atunci, compania Gravity s-a transformat complet: numărul de angajați s-a dublat, iar valoarea plăților procesate a crescut de la 3,8 miliarde de dolari pe an la 10,2 miliarde.

Dar altele sunt cifrele cu care Price se mândrește.

„Înainte de introducerea salariului minim de 70.000 de dolari pe an, membri echipei făceau între 0 și doi copii pe an. De când am făcut anunțul - au trecut vreo patru sau cinci ani - avem cu 40 de bebeluși mai mult", a spus Pierce.

Creșterea de salariu a permis ca 10% din angajați să își poată cumpăra o locuință într-unul din cele mai scumpe orașe din SUA, față de 1% înainte de 2015. De asemenea, s-a dublat numărul angajaților care pun bani în mod vlontari la fondul de pensii, iar 70% au reușit să își plătească datoriile.