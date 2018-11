Parlamentul britanic va vota acordul privind Brexitul pe 11 decembrie

În programul trimis către parlamentari de Julian Smith, un membru al Partidului Conservator responsabil cu prezenţa membrilor partidului la voturile importante, este precizat că Parlamentul va dezbate acordul timp de cinci zile, începând cu 4 decembrie, scrie News.ro.

"There is no deal that comes without a backstop, and without a backstop there is no deal"

UK PM Theresa May asks MPs to back #Brexit withdrawal plan

Live updates: https://t.co/zl51JKN2N8 pic.twitter.com/xyNytDYaZ4