Panică la aeroportul din Atlanta, după ce arma unui pasager s-a descărcat accidental. VIDEO

Incidentul a avut loc la ora locală 13.30, la un punct de control.

În bagajul pasagerului s-a descoperit la trecerea prin aparatul de scanare “un obiect interzis”, a explicat Robert Spinden, conducător al biroului regional pentru siguranăa în transport. Pasagerul respectiv a fost oprit pentru încă un control. “În timpul acestui control, pasagerul s-a precipitat către bagajul său şi a luat arma care era înăuntru, iar aceasta s-a descărcat. Pasagerul a fugit apoi cu arma către o ieşire. Am avut noroc că atunci când s-a descărcat arma nu a fost rănit nimeni grav”, a adăugat Spinden.

Trei persoane au suferit răni uşoare, însă potrivit unor surse nu din cauza gloanţelor, ci din cauza panicii de la evacuare. Cei trei răniţi sunt adulţi. Doi dintre ei au ajuns la spital.

Atlanta airport: 'Accidental' gun discharge sends travelers fleeing, but no active shooter, officials say #atlantaairport #atlanta #breakingtrendsnews pic.twitter.com/JkfoYgp6Dc

Bărbatul căruia îi aparţine arma care s-a descărcat este Kenny Wells, în vârstă de 42 de ani. Acesta este căutat de poliţie şi vizat acum de acuzaţii de aducere a unei arme ascunse la un aeroport, posesie de armă de foc de către un infractor condamnat, descărcarea unei arme şi neglijenţă.



Chaos erupted at Atlanta airport after a hidden gun accidentally fired in the security screening area while a checkpoint employee was conducting a bag search.

Read more: https://t.co/RutH9LkNQo pic.twitter.com/vVASJNJvWI