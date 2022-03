Pacienții și cadrele medicale ale unui spital din Mariupol au fost luați ostatici

„Am primit informații că armata rusă a capturat cel mai mare spital al nostru...și îi țin pe medici și pe pacienți drept ostatici”, a spus acesta.

Informația a fost transmisă și de guvernatorul regiunii Donețk. Potrivit BBC, 400 de persoane se află în spital.

⚡️Donetsk Oblast Governor: Russia takes patients, medical staff hostage in Mariupol.

Governor Pavlo Kyrylenko says Russian troops entered a hospital on the outskirts of Mariupol.

“Russians drove 400 people from neighbouring houses to the hospital and they can’t leave,” he said.