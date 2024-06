O țară întreagă a rămas fără curent. Pană la „scară naţională” după ce a picat rețeaua

"Există o defecţiune în reţea care a provocat deconectări în cascadă, deci nu există energie electrică în toată ţara", a scris Luque pe reţeaua socială X, fără a oferi alte explicaţii.

Întreruperea i-a luat prin surprindere pe ecuadorieni, în special pe locuitorii capitalei Quito şi pe utilizatorii metroului acesteia, în jurul orei 15.20, (20.20 GMT). Curentul a revenit treptat, de la un cartier la altul, la o oră după pană, cel puţin în Quito, un oraş cu aproximativ trei milioane de locuitori, a constatat AFP.

"Incidentul trebuie să fie foarte important din moment ce a afectat chiar şi energia electrică de la metroul din Quito, care foloseşte, totuşi, un sistem autonom", a comentat pe X primarul capitalei, Pabel Munoz.

Metroul a fost paralizat, necesitând evacuarea a mii de pasageri. Poliţiştii municipali au fost desfăşuraţi de urgenţă în intersecţiile rutiere, în plin haos, cu semafoare scoase din funcţiune.

Acelaşi haos rutier a fost observat în marele oraş-port Guayaquil, de pe coasta Pacificului, potrivit unui corespondent al AFP, raportând că mulţi oameni au rămas blocaţi în lifturi în pană în marile clădiri de birouri şi de locuinţe, conform Agerpres.

