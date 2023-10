O tânără luată ostatică la un festival din Israel nu a spus familiei unde merge ca să nu-și facă griji pentru ea

„Nu ne-a spus nimic pentru că nu a vrut să ne facem griji pentru ea”, a mărturisit Liora Argamani pentru Insider, adăugând: „Este foarte, foarte greu pentru mine”.

Noa Argamani și partenerul ei, Avi Natan, au participat sâmbătă la festivalul în aer liber Supernova, aflat la 5 kilometri de granița cu Fâșia Gaza.

După ce militanții Hamas au invadat zona festivalului, Noa a fost separată de Avi, urcată pe o motocicletă și răpită, arată imaginile care circulă pe rețelele sociale.

Tânăra apare într-o filmare care a circulat începând de sâmbătă pe rețelele sociale, capturată de Hamas. Ea poate fi auzită implorând militanții palestinieni. „Nu mă omorâți”, relatează The Times of Israel.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

