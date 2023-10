O tânără a fost găsită moartă la câteva zile după ce ceruse ajutorul poliției. Fusese arestată pentru apelurile efectuate

Trupul lui Hailey Silas a fost găsit sâmbătă dimineață, în jurul orei 7. Cu mai puțin de o săptămână înainte, femeia în vârstă de 22 de ani a fost arestată pentru că a sunat de mai multe ori la 911 de la o benzinărie de lângă Southland Casino, potrivit New York Post.

Aceasta a cerut autorităților să o transporte cu mașina în West Memphis, Arkansas, fiind speriată de ceva anume și suferind un atac de panică.

Femeia a fost dusă la poliție încătușată. Ea a cerut să fie lăsată să vorbească cu părinții ei, spunând că este speriată și confuză.

Motivul pentru care femeia se simțea speriată este încă neclar, însă ea a mai cerut să fie dusă într-o secție de psihiatrie.

Ea a pledat vinovată, miercuri, pentru că a alertat în mod fals autoritățile și a primit o condamnare cu suspendare.

Un raport de evaluare psihologică a fost depus, dar conținutul acestuia nu a fost dezvăluit.

Trupul ei a fost găsit la trei zile după ce a pledat vinovată.

Nu se știe ce anume a dus-o din Luther, Oklahoma, la granița dintre Arkansas și Tennessee, dar șeriful din zonă nu crede că a fost o greșeală la mijloc.

Oficialii au transmis că niciun act de identitate nu a fost găsit asupra femeii, dar mama ei, LaRena Darrow, susține că cineva are telefonul ei, spunând că a sunat-o și că un bărbat necunoscut a răspuns.

„Și i-am spus: acesta este numărul fiicei mele, ce faci tu cu el?, iar el mi-a spus că îi pare rău și că Hailey nu mai are un telefon. Nu vreau să mă gândesc că copilul meu a fost rănit așa și că nimeni de acolo nu a salvat-o. Nu am nicio idee. Am vorbit cu ea joi noaptea, mi-a trimis câteva poze cu ea pe un pod și arăta foarte fericită. Urma să meargă la karaoke, atunci a fost ultima dată când am vorbit cu ea. Era o mamă extraordinară”, a spus mama femeii.

Dată publicare: 26-10-2023 22:07