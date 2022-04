O rafinărie din oraşul Odesa a fost atacată cu rachete. VIDEO

Citește AICI cele mai noi informații despre războiul din Ucraina



Potrivit sursei citate, rachetele au lovit la ora locală 06:00 această infrastructură situată în nordul oraşului, lângă port, unde ajunge un oleoduct din Rusia, transmite EFE.

Pe contul său de Telegram, primăria oraşului se limitează deocamdată să informeze că "Odesa a fost atacată din aer", că "unele rachete au fost doborâte de apărarea aeriană" şi că "s-au raportat incendii în unele zone".

Exploziile (cel puţin şase de diverse intensităţi) s-au resimţit la kilometri distanţă, iar de la complexul lovit se ridicau trei coloane de fum care putea fi văzute din tot oraşul.

Pompierii se află la locul exploziei în încercarea de a controla incendiile provocate de rachete, care au cuprins mai multe depozite de combustibil unde, din când în când, se produc explozii, deoarece conţinutul ia foc.

Duminică dimineaţa au sunat alarmele antiaeriene în Odesa în trei rânduri.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF