O rachetă israeliană a lovit un bloc din Damasc. 15 oameni au fost uciși. VIDEO

Ministerul sirian al Apărării a raportat un bilanţ provizoriu de cinci morţi, dintre care un soldat, precum şi 15 răniţi, "unii în stare critică".

Potrivit OSDH, a fost lovită o clădire din apropierea unui centru cultural iranian, într-un cartier de înaltă securitate din capitala Siriei, districtul Kafr Sousa, care găzduieşte sediul serviciilor de securitate şi informaţii şi unde locuiesc înalţi oficiali ai acestor servicii.

Este "cel mai mortal atac israelian asupra capitalei siriene" până în prezent, a declarat Rami Abdel Rahman, şeful OSDH, o organizaţie neguvernamentală cu o reţea extinsă de surse în Siria, potrivit Agerpres.

Potrivit agenţiei oficiale siriene Sana, mai multe clădiri au fost avariate.

De la începutul războiului din Siria în 2011, Israelul a efectuat sute de lovituri aeriene asupra Siriei, vizând în primul rând poziţii ale armatei siriene, ale forţelor iraniene şi ale Hezbollah-ului libanez, aliaţi ai regimului sirian.

"La ora 12:22, inamicul israelian a comis o agresiune aeriană de pe Înălţimile Golan ocupate, vizând mai multe zone din Damasc şi din împrejurimi, inclusiv zone rezidenţiale", a informat Ministerul de Interne.

#BreakingNews

Israeli missile attack on Syria. In particular, the territories of the airport in Damascus, as well as adjacent military facilities, were hit.

At the same time, it is reported that Syrian air defense shot down several objects. #Syria #Israel #Damascus pic.twitter.com/fAv9rLo5GQ