Departamentul de Poliţie al judeţului Cobb a declarat că anchetează cazul decesului survenit în parc, situat la aproximativ 15 mile (24 km) de Atlanta, potrivit CBS, partenerul de ştiri al BBC, scrie News.ro.

Poliţia nu a precizat care a fost atracţia implicată, dar imaginile aeriene realizate de elicopterele de ştiri au arătat că rollercoasterul „Goliath” s-a oprit la jumătatea traseului, iar pasagerii erau ajutaţi să coboare de către angajaţi.

Six Flags Over Georgia a declarat că este „profund îndurerat de incidentul în care a fost implicat un vizitator în parcul nostru astăzi. Gândurile şi condoleanţele noastre sincere se îndreaptă către familia, prietenii şi cei dragi ai vizitatorului”.

Autorităţile nu au precizat cum a murit persoana respectivă. BBC a contactat poliţia locală şi pompierii, precum şi reprezentanţii parcului.

Martorii au declarat presei locale că au văzut un bărbat aruncat din rollercoaster, informaţii pe care BBC nu le-a verificat încă.

Postul local 11Alive a citat un martor care a afirmat că bărbatul a căzut din rollercoaster pe acoperişul unei case bântuite din parc.