O navă care transporta 4.000 de mașini VW, Porsche, Audi şi Lamborghini a luat foc în Oceanul Atlantic. VIDEO

Echipajul format din 22 de membri a abandonat cargobotul Felicity Ace de aproape 200 metri lungime şi este în prezent în siguranţă, a anunţat un purtător de cuvânt pentru dpa.

Potrivit Reuters, circa 1.100 de autoturisme marca Porsche se aflau la bord, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Şi Audi a confirmat că avea vehicule la bord, dar nu a precizat câte anume. Într-un email intern de la Volkswagen USA se menţiona că vasul transporta 3.965 de maşini, mărcile VW, Porsche, Audi şi Lamborghini, a relatat cotidianul german Handelsblatt.

The Felicity Ace, a cargo ship carrying hundreds of vehicles including Porsches bound for the U.S., was left adrift in the mid-Atlantic following a fire #WSJWhatsNow pic.twitter.com/TPdXHKyL75