O fetiță de opt luni a fost furată dintr-un cărucior de cumpărături în timp ce mama ei alegea produse de la raft VIDEO

Daniella Wolff și-a pus fetița de opt luni în scaunul căruciorului de cumpărături în timp ce ea alegea produse de la raft, într-un supermarket dintr-un oraș sud-african, Alberton.

Însă după ce s-a întors cu spatele, bebelușul a fost smuls din scaun de un angajat al supermarketului. Bărbatul s-a îndepărtat ușor de mama copilului, cu fetița în brațe.

Femeia s-a întors să pună alimentele în cărucior și a observat că fiica ei lipsește. Aceasta a țipat și s-a întors, văzând că fiica ei este ținută în brațe de un angajat ce încerca să plece cu ea.

Wolff a fugit către bărbat și și-a luat fiica, strigând: „Unde o duceai? Ce voiai să faci cu ea?”, scrie dailymail.co.uk.

Mama a postat videoclipul surprins de camerele de supraveghere pe contul ei de Facebook.

„O aveam în brațe și când am ajuns la raionul de carne am pus-o în cărucior ca să-mi eliberez mâinile și m-am aplecat să găsesc ce căutam. Instant, un străin mi-a luat fiica. M-am uitat în sus și dispăruse. Imediat m-am uitat după ea și am găsit-o în brațele acestui bărbat. Am reușit să o iau de la ei și am întrebat ce făcea cu fiica mea. De ce o avea? Zâmbea și rădea și i-am spus că nu este o glumă și că nu este amuzant. Mi-a spus că a trecut pe lângă cărucior și că brațele fiicei mele erau ridicate așa că a luat-o în brațe. Sunt înghețată și confuză. De ce rădea? I-am spus că nu este amuzant. Nu atingi un copil, nu iei un copl. A spus că ea voia să meargă cu el și sunt atât de nervoasă, de șocată, isterică”, a scris femeia.

Femeia și-a chemat soțul, iar ulterior a fost anunțată și poliția. Angajatul a fost arestat.

Dată publicare: 26-08-2022 08:24