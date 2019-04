O femeie „extrem de periculoasă”, vânată de FBI. Reprezintă o amenințare pentru elevi

Astfel, 21 de instituții de învățământ sunt în alertă, iar accesul în incintă a fost blocat, ca urmare a alertei emise de autoritățile americane, a anunțat Departamentul de Educație din Colorado, potrivit CNN și The Independent.

Reprezentanții inspectoratului școlar din ținutul Jefferson a precizat pe Twitter că toți elevii și personalul didactic sunt în siguranță și că vor putea pleca acasă la ora normală.

„Vom lua măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța elevilor, iar la fiecare școală vizată se află personal de securitate”, au mai precizat ei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al șerifului din Jeffeson, Mike Taplin, amenințările nu au vizat o școală anume. Un alt oficial din poliție a precizat că FBI verifică amenințarea.

The @FBIDenver & JCSO are asking for the public’s help regarding a potential credible threat. Last night Sol Pais traveled to Colorado & made threats. She is armed & considered to be extremely dangerous 1/3 pic.twitter.com/2x5iwddsMp