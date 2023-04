O femeie care „moare” pentru scurt timp, de trei ori pe lună, a povestit experiențele sale din viața de apoi

Prima sa experiență a avut loc în anii 1980, iar de atunci și-a construit o „relație privată” cu Iisus Hristos.

Mama a trei copii, din Birkenhead, nu se identifică ca fiind o persoană religioasă, dar asta nu l-a împiedicat pe Fiul lui Dumnezeu să îi facă vizite regulate, scrie Mirror.

Medicii consideră că leziunile și traumatismele cerebrale pot provoca experiențe extracorporale, care, în general, sunt un fenomen puțin înțeles de oameni.

Autoproclamata spiritualistă spune că poate simți cum corpul ei începe să se oprească. Apoi simte că își părăsește propriul corp, ca ceva desprins dintr-un film, și din acest punct intră într-un spațiu în care simte că poate avea interacțiuni cu cei decedați.

Medicii i-au pus un diagnostic - o tulburare a conștiinței - un termen folosit de obicei în mod vag pentru persoanele aflate în stare vegetativă sau în comă.

În mod normal, acest lucru îi lasă pe oameni în imposibilitatea de a vorbi cu alții.

Cercetătorii de la Coma Science Group de la Universitatea din Liège, Belgia, au început de atunci să lucreze cu Gilmour pentru a o ajuta să înțeleagă ce se întâmplă cu ea.

De asemenea, ea susține că s-a întâlnit și cu părinții ei decedați.

„M-am întâlnit cu Iisus”, a spus femeia.

Gilmour a vorbit și despre momentul în care l-a întâlnit pe Walt Disney: „Îmi arăta povești. Era o clădire uimitoare, iar lemnul părea viu și bine conservat. Când m-am întors, am intrat din nou în transă și atunci îi scriam poveștile și făceam desene cu tot ce mi-a arătat. Mi-a arătat aceste personaje, iar eu am devenit unul dintre personajele lui și am trăit una dintre poveștile lui”.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 29-04-2023 09:05