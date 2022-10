O doctoriță din SUA a scos 23 de lentile de contact din ochii unei paciente

O doctoriță din SUA a scos 23 de lentile de contact din ochii unei paciente. ”În cei 20 de ani de medic, nu am mai văzut așa ceva”, a declarat medicul, conform Insider .

Katerina Kurteeva, medic oftalmolog în Newport Beach, California, a declarat că spre sfârșitul unei zi de luni obișnuită s-a prezentat o pacientă în vârstă de 70 de ani, care purta lentile de contact zilnice, spunând că are ceva în ochi pe care nu îl poate scoate.

”Chiar dacă le cerem seniorilor să vină o dată pe an la controale, această femeie a sărit peste programări și nu a mai fost la medic de doi ani. Deși vederea ei era încețoșată , durerea a fost cea care o deranja cel mai mult”, a menționat medicul.

Doctorița s-a gândit inițal la mai multe șcenarii: o bucată de lentilă de contact spartă , o zgârietură pe cornee , o infecție, resturi de machiaj, dar avea să aibă o supriză.

După mai multe investigații în urma cărora niciuna din aceste teorii nu s-a adeverit, oftalmologul a observat marginile mai multor lentile de contact, lipite una de alta.

”Când am rugat-o să se uite în jos, am putut vedea marginile câtorva lentil de contace lipite una de alta. Străgându-le, rând pe rând am i-am cerut asistentului meu să înregistreze operația”, a menționat medicul.

Doctorița a extras 23 de lentile de cotanct în total, iar imaginile înregistrate au devenit virale.

Sursa: Insider Etichete: , , Dată publicare: 15-10-2022 16:20