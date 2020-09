O deputată din California a mers în parlament cu fetița ei nou-născută. „Tocmai îmi hrăneam fiica”

O deputată din parlamentul statului California a venit la vot cu bebeluşul ei abia născut. „Tocmai îmi hrăneam fiica, atunci când a fost supus spre votare acest proiect legislativ”, a fost explicația ei pentru acest gest.

Buffy Wicks, din Oakland, membră a legislativului statului California, a venit să voteze pentru o lege pe care o consideră foarte importantă, privind sprijinirea şi drepturile persoanelor fără adăpost. Cum n-a avut cu cine să-şi lase acasă fiica nou-născută, a adus-o şi pe ea în parlament... Şi bebeluşul, acoperit cu o pătură, pe post de barieră de protecţie, a captat întreaga atenţie.

Buffy Wicks: „Cred cu tărie că avem nevoie să adoptăm această lege. 2,5 milioane de persoane au nevoie de un acoperiş în acest stat... Şi Elle este de acord.”

Wicks a născut în urmă cu nici o lună, şi este în concediu de maternitate... Dar a fost nevoită să revină la muncă după ce solicitarea ei pentru vot de la distanţă, sau prin delegare, a fost respinsă. Asta pentru că s-a considerat că nu riscă să se infecteze cu Sars-CoV-2, unica situaţie în care ar fi primit dispensă.

Buffy Wicks: "Fiica mea are 4 săptămâni, eu am născut prin cezariană, deci a fost nevoie să mă recuperez după operaţie. Şi, evident, copiii nou-născuţi au o imunitate foarte scăzută."

Şi nu mai departe de săptămâna trecută au fost depistate cazuri de infectare în Senatul statului, care se află în aceeaşi clădire cu Camera locală a reprezentanţilor... Aşa că Buffy Wicks are de ce să-şi facă griji pentru sănătatea ei şi a fetiţei sale. De fapt pentru fetele ei. Cea mică are şi o surioară, de trei ani şi jumătate.

Buffy Wicks, deputata: "Concediul de maternitate, mi s-a spus, nu e o situaţie pentru acordarea dispensei de vot. Aşa că aveam de ales: să rămân acasă şi să nu votez, sau să vin la parlament."

Deputata a venit şi a stat în biroul ei până la momentul votului, care s-a nimerit să survină chiar când o alăpta pe micuţa Elle.

Ulterior, preşedintele parlamentului i-a cerut scuze printr-un comunicat, în care se afirmă: "Nu am avut intenţia să o desconsider, pe ea ca persoană, sau în calitate de legiuitor, sau de mamă. Când am stabilit procedura de vot, nu am luat în considerare şi anumite nevoi specifice ale membrilor parlamentului.