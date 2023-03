O casă din New Jersey a explodat în timp ce o echipă de pompieri se afla în interior

Casa în care se aflau pentru a verifica un posibil incendiu a sărit pur și simplu în aer.

Pompierii au fost chemați de un echipaj de poliție, care zărise fum ieșind din locuință. În momentul în care s-a produs explozia, o parte dintre ei se aflau la subsolul clădirii.

Alții, aflați în dreptul ușii de la intrare, au fost răniți grav după ce au fost aruncați de suflul exploziei la câțiva metri distanță.

Din fericire, cu toții au scăpat cu viață, iar acum sunt în afara oricărui pericul. Cauzele exploziei sunt deocamdată investigate.

#NewJersey #NJ

Bodycam released:

“When a house in Pompton Lakes exploded while firefighters were inside, officials were relieved that no one was killed.

‘We were blessed,’ borough fire official John Keating said at the time, after being asked how nobody died.”

BWC 1 pic.twitter.com/hx0DGnwG8s