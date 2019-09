O ambarcațiune cu turiști s-a răsturnat, în India. Sunt șapte morți

Accidentul a avut loc duminică la prânz pe râul Godavari, în apropierea satului Kacchuluru, din districtul Godavari de Est, şi a implicat o ambarcaţiune la bordul căreia se aflau 60 de turişti interni, a indicat şeful poliţiei Adnan Naeem Asmi, citat de DPA, adăugând că operaţiunile de salvare sunt în curs de desfăşurare, informează Agerpres.

Potrivit relatărilor, persoanele aflate la bord plecaseră într-o excursie la dealurile Papikondalu, din apropierea râului Godavari.

Pe moment nu este clar cum s-a întâmplat accidentul, dacă ambarcaţiunea a fost lovită de vânturi puternice şi de curenţi sau s-a răsturnat din cauza supraaglomerării, a adăugat Asmi.

