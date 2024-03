Noua țintă a lui Putin. Orașul ucrainean pe care forțele ruse vor încerca să-l captureze: "E obiectivul operațional imediat"

Trupele ruse au înaintat deja și au ocupat părțile din estul satului Ivanovskoe și atacă și pozițiile ucrainene din Bogdanovka, precizează sursa citată.

Potrivit britanicilor, "obiectivul operațional imediat al Rusiei este aproape sigur de a ocupa Chasiv Yar (n.r. - localitate aflată în regiunea Donețk), situat la aproximativ 5 km de linia frontului".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 March 2024.

