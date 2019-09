Nou atentat la Kabul: un bărbat s-a aruncat în aer lângă cartierul general NATO

Potrivit Reuters, explozia a fost provocată de un atacator sinucigaş care s-a aruncat în aer.

Deflagraţia a avut loc la ora locală 10:10 (05:30 GMT) în cartierul Shash Darak din estul Kabulului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, care a adăugat că ţinta atacului nu este clară.

''Ambulanţe şi echipe de salvare se îndreaptă către locul exploziei'', a informat Rahimi.

Deocamdată nu există informaţii cu privire la eventuale victime. Imagini de la locul exploziei, postate pe social media, arătau un fuior de fum alb ridicându-se către cer.

Huge car bomb blast targets NDS check point at the vicinity of PD9th, Kabul city. #MOI says the explosion contains casualties but not exact details pic.twitter.com/h39WR5GeVe