Ninsorile abundente din nord-estul Afganistanului s-au soldat cu moartea a cel puțin 25 de persoane. Alte opt au fost rănite

Tragedia a avut loc, duminică seară, în satul Nakr, în Valea Tatin, provincia Nuristan.

„Din cauza surpării, aproximativ 25 dintre cetăţenii noştri au murit, iar alţi opt au fost răniţi”, anunţă într-o înregistrare video transmisă presei un purtător de cuvânt al Ministerului taliban al Gestionării Catastrofelor, conform news.ro.

