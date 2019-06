Motivul pentru care un medic a fost ucis în timp ce se afla în vacanță cu familia. FOTO

Medicul cardiolog Gary Swank și ghidul său au fost împușcați mortal, cu multiple gloanțe. Polițiștii locali sunt de părere că ghidul, Mario Graniel, în vârstă de 53 de ani, ar fi fost de fapt ținta atacatorilor.

Cu puțin timp înainte de producerea tragediei, Mario chemase autoritățile la locuința sa, pentru că văzuse că o persoană a tras focuri de armă în apropiere.

”Am trimis echipaje în acea zonă, pentru a-l proteja pe el, dar și populația din zonă, de posibile atacuri. Însă nu aveam cum să îl urmărim pe Mario oriunde ar merge. Acesta decisese să iasă afară cu un turist”, au spus autoritățile, potrivit CNN.

Polițiștii din Belize au declarat că au audiat mai multe persoane în legătură cu acest incident.

Today we learned the tragic news that Carilion interventional cardiologist Dr. Gary Swank was found murdered in Belize, along with a local tour guide. The entire Carilion family extends our heartfelt thoughts and support to his beloved family. pic.twitter.com/9JR0ZaJpMH