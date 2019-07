Motivul neașteptat pentru care 3 adolescenți au împins o mașină avariată, 8 kilometri

Trei adolescenți din Statele Unite au devenit celebri pe rețelele de socializare, după ce au ajutat în mijlocul nopții o femeie căreia i se stricase mașina.

Aeron McQuillin, în vârstă de 18 ani, Bailey Campbell, în vârstă de 17 ani, și Billy Tarbett, în vârstă de 15 ani, se îndreptau spre o gogoșerie din Fonthill, Ontario, când au văzut o pe marginea drumului o femeie care stătea lângă o mașină de sub capota căreia ieșea fum, informează CNN.

Astfel, ei au ajuns la concluzia că mașina s-ar fi stricat din cauza unei defecțiuni la motor, iar că dacă aceasta ar fi condus-o în continuare, și-ar fi pus în pericol viața. Întrucât femeia nu își permitea să plătească pentru tractarea mașinii, cel mai mic dintre cei trei adolescenți a sugerat ca ei să împingă autoturismul până la locuința femeii, adică la opt kilometri depărtare.

Cei trei și-au luat sticlele de apă și s-au apucat să împingă mașina. Văzându-i, un bărbat identificat drept Dan Morrison s-a oferit să conducă în spatele lor și să le lumineze drumul. Cu toate acestea, aventura nu a fost lipsită de obstacole; băieții au fost nevoiți să treacă mașina de un deal, iar apoi bateria autoturismului a cedat. Două ore și jumătate mai târziu, însă, ei au ajuns în siguranță la locuința femeii.

Întreaga aventură a fost relatată pe rețelele de socializare de Dan Morrison, iar postarea sa a devenit virală.

„Noaptea trecută, mergeam spre casă când am văzut pe cineva blocat în mijlocul intersecției, cu fum ieșind de sub capotă. Am fost și eu în acea situație, știu cât de greu e. Așa că am încetinit și i-am întrebat dacă sunt ok. Biata femeie luase mașina în urmă cu șase săptămâni și deja se părea că are nevoie de un motor nou. Așa că trei adolescenți s-au oprit, s-au uitat la mașină și au împins-o din drum. Posesoarea mașinii a spus că nu știe ce să facă, pentru că nu își permite să o tracteze, când unul din băieți a spus: „sunteți gata să împingeți?”. Au făcut asta aproape nouă kilometri. Bravo vouă, Billy, Bailey și Aeron”, a scris el.

Cei trei adolescenți s-au declarat surprinși că gestul lor a devenit viral, spunând că acest scurt moment de faimă este „copleșitor într-un sens bun.”

„Există atât de mult negativism în lume. Oamenii vor ceva pozitiv. Când ceva de acest fel se întâmplă, devine contagios...Toată lumea a avut probleme cu mașina și poate empatiza”, a mai spus Dan Morrison.

