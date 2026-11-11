Vladimir Medinski, negociatorul-şef al Rusiei la aceste negocieri de pace privind Ucraina - care au fost reluate săptămâna aceasta pentru prima dată din februarie - a declarat miercuri că ideea unui nou cadru de securitate pentru Europa a constituit tema centrală a celor două zile de negocieri de la Abu Dhabi, dar nu a oferit detalii cu privire la conţinutul discuţiilor, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Aleksei Drobinin, un diplomat de rang înalt din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a prezentat miercuri o serie de propuneri detaliate cu privire la această idee în cadrul unei conferinţe pe tema securităţii desfăşurate la Moscova.

Prima opţiune pe care a prezentat-o a fost cea a unei alianţe defensive colective sau a unor acorduri bilaterale de asistenţă reciprocă, precum cele pe care Rusia le are cu Belarus şi Coreea de Nord.

A doua posibilitate pe care a menţionat-o a inclus acorduri politice de a nu ajuta adversarii celeilalte părţi în caz de agresiune, precum pactul pe care Moscova îl are cu Iranul.

Iar a treia opţiune pe care a prezentat-o a fost cea a pactelor bilaterale de neagresiune reciprocă. "De exemplu, acorduri de acest gen ar putea fi încheiate, printre altele, cu state membre individuale ale NATO, care ar primi apoi, de exemplu, garanţii de securitate individuale suplimentare din partea Federaţiei Ruse", a declarat Drobinin în cadrul conferinţei, potrivit înregistrării video a discursului său postat online.

Unii politicieni europeni se opun oricărei discuţii privind arhitectura generală de securitate a Europei, afirmând că mai întâi trebuie convenite progrese în privinţa Ucrainei - inclusiv un armistiţiu -, deşi oficialii americani au precizat clar că sunt deschişi la o astfel de discuţie.