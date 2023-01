Momentul în care un tânăr dezbrăcat îl lovește cu pumnii pe un alt pasager în avion. Ce au făcut ceilalți călători | VIDEO

Un bărbat fără cămașă, stând în picioare, lovește un pasager care este așezat. Acesta îl plesnește pe „atacator”, iar el începe să îl lovească cu pumnii. Ceilalți pasageri au intervenit și au încercat să îl rețină pe agresor, informează dnaindia.com.

Videoclipul a devenit viral pe internet, însă nu se știu detaliile privind ora, data, compania aeriană și zborul în timpul căruia a avut loc incidentul. Se presupune că acesta ar aparține companiei aeriene Biman Bangladesh.

Shirtless man throws punches at co-passenger mid-air on #Biman #Bangladesh flight; video goes viral #ViralVideo #onboard pic.twitter.com/wTmFzW36eH