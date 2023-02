Momentul în care un bărbat intră cu un camion în mai multe persoane, în New York

Printre răniți se află și un ofițer.

WATCH: Surveillance footage shows the moment the U-Haul truck seen striking Multiple people while one pedestrian manages to jump out of the way. In Bay ridge Brooklyn. #Developing #Brooklyn #nypd #redhook #uhaul #BreakingNews #breaking #bayridge #nyc #ericadams #newyorkcity pic.twitter.com/D54gu1pOr4

La scurt timp după ce șoferul a fost arestat, un oficial a declarat că incidentul a fost intenționat.

„Acest șofer știa ce face, știa că lovește oameni”, a spus Justin Brannan, un membru al consiliului municipal care reprezintă zona.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum șoferul a trecut pe roșu și a intrat în plin într-un bărbat care mergea pe bicicletă.

Camionul a lovit un scuter, apoi a virat pe un trotuar și aproape că a lovit un pieton, care, din fericire, s-a salvat în ultima clipă.

„Am fost în stare de șoc și nu am știut ce se întâmplă până când am văzut că patrula de poliție îl urmărește”, a spus un martor.

DEVELOPING: U-Haul truck strikes multiple pedestrians in New York City in possible ‘terrorism incident’#Brooklyn l #NY

Police report numerous people are injured following the ramming. Bomb squad units have been requested to the scene immediately.

This is a developing situation. pic.twitter.com/5IsjPvrLfX