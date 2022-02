Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Imediat după ce a fost scos la suprafață, copilul a fost dus într-o ambulanță, aflată în apropierea șantierului, unde era așteptat de părinții lui. Deși presa locală a transmis că micuțul urmează să fie supus examinărilor prealabile necesare, care vor fi supravegheate de un personal medical de specialitate, Palatul regal a transmis că băiatul a murit înainte ca salvatorii să-l poată ajunge la el.

Tatăl lui Rayan repara puțul în momentul accidentului de marți. El a declarat presei locale a doua zi că fiul său a căzut în puț în „acea clipă în care mi-am luat ochii de la el”. „N-am dormit deloc”, a mai spus tatăl.

I believe Allah will save Rayan, all Islamic nation pray for him ????????❤️#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/qOhe747KIW