Moment șocant surprins de camerele de supraveghere. Un bărbat cade în gol de la 50 de metri, de pe un pod | VIDEO

Și nu doar că nu a pățit nimic, dar a și fost văzut de o femeie, care a alertat salvatorii. Aceștia au intervenit rapid și l-au adus la mal teafăr.

Bărbatul este muncitor în construcții și lucra la reparația podului. Momentul șocant în care plonjează în apă a fost surprins de camerele de supraveghere. O femeie, care se plimba într-un parc din apropiere, l-a văzut căzând și a alergat într-un suflet să cheme ajutoare.

An ironworker plunged 150 feet into the Detroit River after falling off the Ambassador Bridge that connects Detroit, Michigan, to Canada. pic.twitter.com/3cNJ1LNWDf