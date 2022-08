Ministerul Apărării din Seul: Coreea de Nord a lansat două rachete de croazieră în largul coastei de vest

Coreea de Nord a tras două rachete de croazieră din orașul de pe coasta de vest Onchon, miercuri dimineața, a declarat o sursă militară sud-coreeană, fără a oferi detalii despre raza de acțiune sau altitudinea rachetelor.

Lansările au avut loc în contextul în care Coreea de Sud și Statele Unite au început un exercițiu comun preliminar de patru zile, marți, în pregătirea pentru antrenamentul pe teren, suspendat de mult timp, Ulchi Freedom Shield, care are loc între 22 august și 1 septembrie.

Între timp, președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a declarat, miercuri, că este dispus să ofere ajutor economic treptat Coreei de Nord dacă aceasta pune capăt dezvoltării armelor nucleare și începe denuclearizarea, în timp ce a răspuns la întrebări în timpul unei conferințe de presă pentru a marca primele 100 de zile de mandat.

Discuțiile cu Coreea de Nord nu ar trebui să aibă un caracter politic, ci să contribuie la stabilirea păcii, a declarat miercuri președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol, vorbind la o conferință de presă amplă pentru a marca primele 100 de zile de mandat.

Yoon și-a repetat disponibilitatea de a oferi ajutor economic treptat Coreei de Nord dacă aceasta pune capăt dezvoltării armelor nucleare și începe denuclearizarea, menționând că a cerut un dialog cu Phenian încă de la campania sa.



