Miliardarul Jack Ma, care nu mai fusese văzut de mult timp în China, a apărut în public, după intervenția premierului. FOTO

Anterior foarte prezent în mass-media, Jack Ma, în vârstă de 58 de ani, nu a mai fost văzut aproape deloc în public de când grupul său a fost amendat, în urma unor critici formulate în 2020 de antreprenor la adresa autorităţilor de reglementare chineze, conform News.ro.

Autorităţile au oprit o listare la bursa din Hong Kong a Ant Group, filiala de plăţi a grupului său, în timp ce compania-mamă Alibaba a fost ulterior amendată cu 2,3 miliarde de euro pentru abuz de poziţie dominantă.

După mai multe luni petrecute în străinătate, Jack Ma, fost profesor de limba engleză, a vizitat luni o şcoală din apropiere de Shanghai fondată de partenerii Alibaba, potrivit unei postări a şcolii pe reţelele sociale. Jack Ma s-a întâlnit cu personalul şcolii şi a vizitat sălile de clasă, apoi a vorbit despre inteligenţa artificială, se arată în textul postării, care estre însoţită de fotografii, în timp ce presa locală a relatat pe larg despre acest subiect.

"Tehnologiile de tip ChatGPT reprezintă deja o provocare pentru educaţie, dar ChatGPT este doar începutul erei inteligenţei artificiale", a spus Jack Ma. "Ar trebui să folosim inteligenţa artificială pentru a rezolva probleme, nu să ne lăsăm controlaţi de IA", a spus Jack Ma, subliniind că, spre deosebire de maşini, oamenii au o "inimă".

Jack Ma, care a demisionat în 2019 pentru a se dedica în întregime activităţilor filantropice, a renunţat la controlul Ant Group în ianuarie. El este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din China. Parcursul personal atipic şi spiritul carismatic au făcut din succesul său un exemplu pentru o întreagă generaţie de antreprenori din China.

De la retragerea sa mediatică din 2020, fiecare informaţie despre miliardar şi despre locul unde se află este foarte comentată în China pe reţelele sociale.

Potrivit Reuters, fondatorul Alibaba a stat mai bine de un an peste hotare, reflectând starea de spirit pesimistă a întreprinderilor private din China, ceea ce, potrivit unor surse, l-ar fi determinat în cele din urmă pe noul premier de la Beijing să se implice. Întoarcerea celui mai cunoscut antreprenor chinez ar putea contribui la calmarea îngrijorărilor din sectorul privat, după doi ani de represiuni dureroase în materie de reglementare, scrie Reuters.

Reapariţia lui Ma în public ar putea fi un indiciu al unui ton mai blând al guvernului faţă de sectorul privat, în timp ce liderii încearcă să susţină o economie afectată de trei ani de restricţii impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Ma s-ar fi întors în China săptămâna trecută, au declarat două surse care au cunoştinţă de acest lucru.

Noul premier al Chinei, Li Qiang, un aliat apropiat al preşedintelui Xi Jinping, a recunoscut că revenirea lui Ma în China continentală ar putea contribui la creşterea încrederii în economie în rândul antreprenorilor şi încă de la sfârşitul anului trecut ar fi început să-i ceară lui Ma să se întoarcă, au declarat pentru Reuters cinci surse care au cunoştinţă despre acest subiect.

Premierul le-ar fi cerut unor persoane apropiate lui Ma, cum ar fi asociaţii săi de afaceri, să-l convingă pe fondatorul Alibaba să revină în ţară, în timp ce acesta locuia în Japonia, au declarat două dintre surse.

Ma ar fi plecat din China la sfârşitul anului 2021 şi de atunci a fost văzut în fotografii în Japonia, Spania, Australia şi Thailanda.

Acţiunile Alibaba au urcat luni cu peste 4% după ce s-a aflat că Ma a revenit în ţară, ulterior pierzând o parte din aceste câştiguri pe bursă.

Premierul Li Qiang s-a aflat în prima linie a eforturilor guvernului de a susţine sectorul privat, afirmând luna aceasta că mediul din China pentru antreprenori se va îmbunătăţi şi că Beijingul va trata toate firmele în mod egal. Cu toate acestea, companiile sunt ezitante, plângându-se în privat de lipsa unor noi politici de susţinere şi de un cadru de reglementare represiv.

