Mii de persoane au sărbătorit pe Stadionul Lujniki de la Moscova anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea

Peste 130 de mii de ruși veniţi pe stadion, dar şi în afara lui, au agitat steaguri şi l-au ovaţionat pe Vladimir Putin. Iar preşedintele rus le-a ţinut un discurs în care, paradoxal, pomeneşte despre iubirea creştină, aşa cum e definită într-una dintre Evanghelii.

Acum îmi vin în minte cuvintele din Sfânta Scriptură: "Nu există dragoste mai mare decât atunci când cineva își dă sufletul pentru prietenii săi", a spus Vladimir Putin.

”Și vedem cât de eroic acționează băieții noștri, în cursul acestei operațiuni speciale. Trebuia să scoatem Crimeea din acea situație umilitoare, în care Crimeea și Sevastopol se aflau atunci când făceau parte dintr-un alt stat și care finanța aceste teritorii după așa numitul principiul al ultimului servit. Dar problema nu e numai asta. Noi știm ce trebuie făcut mai departe, cu ce resurse și în mod obligatoriu o să ducem la realizare toate planurile pe care ni le-am propus”, a menționat Vladimir Putin.

În tot acest timp, președintele american Joe Biden a organizat o video-conferință cu omologul său chinez Xi Jinping, considerat un apropiat al liderului de la Kremlin. Surse de la Washington au anunţat că Biden a cerut Chinei să nu sprijine militar Rusia.

Potrivit presei chineze, citate de BBC, liderul de la Beijing i-ar fi spus lui Biden ca războiul nu este în interesul nimănui. Şi după cum a anunţat televiziunea de stat din China, Xi Jinping i-a mai zis lui Biden că relaţiile dintre state nu trebuie să ajungă în acest punct critic, şi că America trebuie să-şi asume importanţa mondială şi să facă eforturi pentru pace.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV