Mii de persoane protestează în Berlin împotriva guvernului care va primi puteri sporite

Cele două camere ale parlamentului german urmează să adopte în cursul zilei o lege care ar permite guvernului de la Berlin să impună reguli de purtare a măştilor, restricţii în privinţa contactelor sociale, să închidă magazine, să interzică consumul de alcool în locurile publice şi să suspende evenimente sportive.

Chiar dacă majoritatea germanilor acceptă 'lockdown-ul uşor' în vigoare pentru stăvilirea unui al doilea val al epidemiei, criticii spun că legea va da guvernului prea multe puteri şi va pune în pericol drepturile cetăţenilor, fără aprobarea parlamentului.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a comparat-o chiar cu Legea de împuternicire din 1933 care a deschis calea dictaturii naziste a lui Hitler.

Protestatarii de miercuri, care loveau în tigăi şi suflau în fluiere, nu purtau mască şi nu respectau distanţarea fizică. Unul dintre ei avea totuşi o mască pe care scria 'Botniţa lui Merkel', iar alţii purtau bannere cu slogane precum 'Pentru Iluminare. Pace şi libertate'.

