Mii de persoane au protestat la Budapesta împotriva "legii sclaviei" şi a premierului Viktor Orban

Denunţate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevăd creşterea la 400 a numărului de ore suplimentare pe care angajaţii pot fi solicitaţi să le presteze anual, adică două luni de muncă în plus, pe care angajatorul le poate plăti trei ani mai târziu.

Grupuri de opoziţie au organizat mai multe acţiuni de protest în ultimele săptămâni la Budapesta şi în alte oraşe din Ungaria împotriva a ceea ele consideră a fi un regim autoritar al premierului conservator Viktor Orban.

Huge crowd of tens of thousands protesters just arrived to Parliament #HungaryProtests #Budapest pic.twitter.com/8NGwroYDOU