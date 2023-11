Mii de oameni stau la coadă pentru a li se îndepărta o porțiune din craniu. Vor unul din cipurile cerebrale ale lui Elon Musk

Mii de persoane sunt interesate să devină pacienți Neuralink. Startup-ul lui Elon Musk a primit la începutul acestui an aprobarea FDA pentru a începe testele pe oameni.

Startup-ul cu cipuri cerebrale speră să implanteze un dispozitiv care să acționeze ca un „Fitbit în craniu".

Mii de persoane și-au exprimat interesul pentru aceste implanturi cerebrale produse de Neuralink, se arată într-un raport recent al Bloomberg, realizat de unul dintre biografii lui Elon Musk, Ashlee Vance.

Vance spune că firma nu a implantat încă dispozitivul pe nicio persoană, dar că își propune să opereze 11 voluntari anul viitor și peste 22.000 până în 2030.

La începutul acestui an, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a acordat Neuralink, cofondată de Musk în 2016, aprobarea de a lansa teste pe oameni pentru dispozitivul pe care Musk l-a descris ca fiind un „Fitbit în craniu".

FDA respinsese anterior, în martie, oferta Neuralink pentru teste pe oameni din cauza unor probleme de siguranță, a relatat Reuters. Se suspecta că firele conectate la cipul cerebral s-ar putea mișca în capul unui subiect sau că cipul s-ar putea supraîncălzi.

Teste pe oameni

În septembrie, compania a început recrutarea pentru primele teste pe oameni. Neuralink a precizat că este în căutare de persoane care au paralizie la toate cele patru membre din cauza unei leziuni la nivelul măduvei spinării sau a sclerozei laterale amiotrofice.

Compania spune că speră să realizeze în cele din urmă un dispozitiv care va crea un fel de simbioză între oameni și mașini și va permite ființelor umane să trimită mesaje sau să joace folosindu-se doar de gândurile lor. Dar, mai întâi, compania spune că speră să ajute persoanele cu tulburări neurologice, transmite Insider.

Vance, autorul biografiei din 2015 „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", a declarat în raportul său că, în ciuda „unei revărsări de interes din partea a mii de potențiali pacienți", compania era încă în căutarea primului voluntar sau a „cuiva dispus să i se îndepărteze o bucată din craniu de către un chirurg pentru ca un robot mare să poată introduce o serie de electrozi și fire super-subțiri în creierul său".

Ce presupune procedura

Biograful lui Musk a declarat că ar dura „câteva ore" pentru ca un chirurg să efectueze craniectomia și apoi aproximativ 25 de minute pentru ca robotul să introducă dispozitivul, împreună cu matricea sa ultra-subțire de aproximativ 64 de fire.

El a spus că dispozitivul ar înlocui porțiunea de craniu care a fost îndepărtată. Vance a adăugat că firele au o lățime de aproximativ o pătrime din cea a unui fir de păr uman.

Vance a scris că Neuralink a efectuat 155 de operații de implantare cu ajutorul robotului pe o varietate de subiecți – animale precum porci și maimuțe.

Dar, a spus el, în stilul tipic al lui Musk, miliardarul a continuat să facă presiuni pentru ca robotul să se miște mai repede, precum și pentru ca operația să fie efectuată fără ajutor uman.

Biograful a declarat că Musk a subliniat că vrea să combată concurența din partea altor startup-uri de computere cerebrale, precum Synchron și Onward, care au început deja testele pe oameni.

„În prezent, ne bat măr", a spus Musk după ce Synchron a implantat primul său dispozitiv la un pacient din SUA în iulie 2022. În decembrie 2021, unul dintre pacienții Synchron din Australia a fost prima persoană care a trimis un tweet folosind doar gândurile.

Vance l-a citat pe miliardar spunând că Neuralink trebuie să accelereze ritmul „ca și cum lumea se apropie de sfârșit" pentru a ține pasul cu inteligența artificială.

Sursa: Insider Etichete: , , , Dată publicare: 09-11-2023 12:40