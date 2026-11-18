Tânărul a fost acuzat și pentru furtul a peste 11,6 milioane de dolari în criptomonede de la victime individuale, scrie BBC.

Tyler Buchanan, în vârstă de 24 de ani, din Dundee, a început să se ocupe de hacking încă din adolescență și a făcut parte din grupul de tineri hackeri cunoscut sub numele de Scattered Spider, care a fost acuzat de o serie de infracțiuni cibernetice de mare amploare.

Procurorii americani au declarat că furturile au avut „consecințe grave, care le-au schimbat viața” victimelor și au evidențiat amenințarea tot mai mare reprezentată de grupurile criminale online.

Ancheta internațională a durat mai mulți ani

Sentința pune capăt unei anchete internaționale care a durat ani de zile și la care au participat autorități din Marea Britanie, SUA, Spania și Canada.

Buchanan a recunoscut că a participat la o campanie de hacking care a început în 2021, când avea 19 ani.

Lucrând de acasă, la părinții săi, el și alți hackeri vorbitori de limbă engleză din SUA și Marea Britanie au vizat angajați ai unor mari companii din domeniul tehnologiei și telecomunicațiilor.

Potrivit procurorilor americani, aceștia au câștigat 8 milioane de dolari în mai puțin de doi ani.

Hackerii au folosit mesaje false pentru a fura date

Buchanan și banda sa de hackeri au trimis sute de mesaje SMS către telefoanele mobile ale persoanelor care lucrau pentru mari companii din domeniul tehnologiei sau al telecomunicațiilor.

Mesajele de phishing trimise prin SMS conțineau linkuri către site-uri web falsificate, concepute să semene cu site-urile legitime ale companiilor-victimă.

Grupul a folosit mesaje de genul: „Bună, contul tău urmează să expire – trebuie să te conectezi imediat la contul tău de serviciu aici, altfel vei pierde accesul la aplicațiile de serviciu”.

Site-urile web îi determinau apoi pe destinatari să furnizeze informații confidențiale, inclusiv informații de identificare personală (PII), precum și numele de utilizator și parolele conturilor.

Băieții și tinerii au acționat la scară industrială, Buchanan configurând un bot Telegram pentru a colecta toate datele de autentificare ale victimelor, pe măsură ce angajații înșelați își furnizau fără să-și dea seama datele de conectare.

Grupul a vizat apoi investitori în criptomonede

În cazul unor companii victime, informațiile furate ulterior includeau informații confidențiale de serviciu, proprietate intelectuală, precum și date de autentificare pentru conturi, nume, adrese de e-mail și numere de telefon.

Grupul a folosit apoi informațiile furate și tehnici de schimbare a cartelei SIM pentru a viza investitori în criptomonede din Statele Unite.

În cel mai mare furt individual, procurorii au declarat că o victimă a pierdut 1,67 milioane de dolari în decembrie 2022.

În total, autoritățile au calculat că Buchanan și complicii săi au furat peste 11,6 milioane de dolari de la victime.

Buchanan a fost, de asemenea, victima unor infractori cibernetici.

Hackerii rivali i-au divulgat identitatea și adresa

La începutul anului 2023, identitatea sa online și adresa de domiciliu au fost divulgate de hackeri rivali care doreau să aibă acces la criptomonedele sale.

Cercetătorii în domeniul securității cibernetice și jurnaliștii au relatat că acesta a fost agresat la domiciliu și amenințat cu un arzător.

„TylerB și grupul său erau extrem de sofisticați și organizați, dar violența la care el și alții au fost supuși a fost un semn al direcției îngrijorătoare pe care o iau aceste comunități online de tineri hackeri”, spune cercetătoarea în domeniul securității cibernetice Allison Nixon de la Unit221B.

Se pare că Buchanan a fugit apoi în Canada pentru a scăpa de alte amenințări, înainte de a se întoarce acasă.

Poliția a percheziționat locuința hackerului

În aprilie 2023, ofițeri ai Poliției Scoției au percheziționat dormitorul lui Buchanan după ce au primit o solicitare din partea FBI.

Anchetatorii au recuperat un dispozitiv care conținea numele și adresele victimelor atacurilor cibernetice, împreună cu frazele-semință pentru criptomonede și datele de autentificare ale conturilor aparținând cel puțin unei victime.

În luna următoare, Buchanan a părăsit din nou Regatul Unit.

A fost arestat pe 31 mai 2024 la Aeroportul Palma de Mallorca din Spania, în timp ce încerca să se îmbarce într-un zbor privat cu destinația Napoli.

După ce a fost extrădat în Statele Unite, a rămas în arest preventiv până la pronunțarea sentinței în această săptămână.

În actul de acuzare din noiembrie 2023, Buchanan a fost menționat alături de patru bărbați și băieți americani cu vârste cuprinse între 19 și 20 ani, pentru presupuse activități legate de celebrul grup de infractori cibernetici „Scattered Spider”.

Toți s-au declarat vinovați și își ispășesc în prezent pedepsele în închisoare.

Alți doi membri ai grupului „Scattered Spider” au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie în luna iulie pentru diverse atacuri cibernetice, inclusiv unul perturbator împotriva Transport for London, care a provocat pagube în valoare de 39 de milioane de lire sterline.