Mercenarii Wagner amenință că îl vor viola pe un deputat rus în Piața Roșie: „Vino aici, nenorocitule” | VIDEO

Așadar, trei luptători din miliția Wagner s-au filmat pe frontul din Ucraina și au transmis un mesaj dur. Mercenarii mascați au jurat să se răzbune împotriva parlamentarului Viktor Sobolev, care este, totodată, și locotenent general în armata rusă.

"Suntem luptători în Bahmut", spune un bărbat, identificându-se ca un recrut chemat sub ordinul de mobilizare al lui Vladimir Putin.

Ceilalți doi bărbați se identifică ca membri ai lui Wagner–unul un mercenar obișnuit, iar altul un fost condamnat recrutat de grup.

"Vrem să–i spunem parlamentarului Sobolev: ‘dacă tu, nenorocitule, îți bagi nasul și Rusia pierde războiul din cauza unor nenorociți ca tine, va trebui să venim în Piața Roșie pentru a ne proteja poporul și să te regulăm pe tine și pe oameni ca tine în fund. Așa că vino aici, nenorocitule’.”

Amenințarea vine după ce Sobolev, membru al Comitetului de apărare al Dumei de Stat, recruții militari care se alătură grupului Wagner ar trebui închiși timp de până la 15 ani, numind miliția o formațiune militară "ilegală", anunță publicația Daily Beast.

Mercenaries of the #Wagner PMC threatened Deputy Viktor Sobolev to come to Red Square after the defeat in the war and punish him.

Earlier, Sobolev stated: "PMCs are an illegal armed formation, it is not clear where it is registered and what it does." pic.twitter.com/M7iVindLz1