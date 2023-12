Membrii Familiei Regale britanice au făcut publice imaginile de pe felicitările de Crăciun. GALERIE FOTO

Regele şi Regina Camilla au publicat o imagine în care ei poartă robele şi coroanele, în sala tronului de la Palatul Buckingham, în 6 mai.

În acelaşi timp, Prinţul şi Prinţesa de Wales au făcut publică o fotografie alb-negru a familiei lor. Familia este înfăţişată în jurul Prinţesei Charlotte, care stă pe un scaun. Ei poartă toţi cămăşi albe, iar Catherine, Prinţesa de Wales, şi fiica sa, Charlotte, în vârstă de opt ani, poartă blugi, în timp ce Prinţul de Wales poartă pantaloni negri, ca şi fiii – Prinţul George (10 ani) şi Prinţul Louis (5 ani).

???? This year’s official Christmas card features a photograph of The King and Queen taken in the Throne Room at Buckingham Palace on Coronation Day by Hugo Burnand. pic.twitter.com/nTawKRUAFZ