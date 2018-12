Melodia de Crăciun interzisă la radio, din cauză că „încurajează violul”

Ascultătorii unei stații de radio din Cleveland, Ohio, s-au plâns că mesajul melodiei este în contradicție cu mișcarea #MeToo. De aceea, Star 102 Cleveland a realizat un sondaj pe pagina de Facebook, să afle dacă ascultătorii nu mai vor să audă melodia la radio. 94% au răspuns că nu vor ca melodia să nu mai fie difuzată, pe motiv că este „clasică”, informează BBC News.

Cu toate acestea, un realizator radio a susținut că versurile sunt „greșite” și „manipulează”, motiv pentru care melodia nu va mai fi difuzată la radio.

„Lumea în care trăim este foarte sensibilă și oamenii se supără ușor, însă într-o lume în care mișcarea #MeToo le-a dat femeilor vocea pe care o meritau, cântecul nu mai are ce căuta (n.r – pe post)”, a susținut Glenn Anderson.

Melodia „Baby It's Cold Outside” a fost scrisă de Frank Loesser în 1944 și, de-a lungul anilor, a fost cântată de Lady Gaga, Michael Buble, Tom Jones, Cerys Matthews și de actori precum Will Ferrell și Zooey Deschanel.

Melodia are forma unei conversații în care un bărbat încearcă să convingă o femeie să rămână la el peste noapte, din cauza vremii nefavorabile. Femeia îi spune: „Chiar trebuie să plec”, la care el insistă: „Dar, dragă, e frig afară”.

Într-un alt vers, ea îl întreabă „ce e în băutură”, iar el îi spune că „nu sunt taxiuri disponibile”, vers interpretat de unii ascultători ca o aluzie la viol.

I’m so tired of this. The song seems odd now not cuz it’s about coercing sex but about a woman who knows her reputation is ruined if she stays. “Say what’s in this drink” is an old movie line from the 30’s that means “I’m telling the truth.” She wanted to get down and stay over. https://t.co/3TaQbUSoB1