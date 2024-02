Medvedev ameninţă din nou cu un război nuclear dacă Rusia pierde lupta cu Ucraina. Care ar fi țările vizate de bombardamente

În prezent vicepreşedinte al Consiliului Securităţii Rusiei, Medvedev şi-a reiterat bine-cunoscuta poziţie conform căreia "puterile nucleare nu pierd niciodată un război" atât timp cât îşi apără patria, într-o postare făcută duminică pe Telegram.

Într-un scurt exerciţiu de imaginaţie, el vorbit despre ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar învinge în acest război.

În opinia sa, revenirea Ucrainei la vechile sale graniţe ar fi în contradicţie cu Constituţia rusă, în special din cauza faptului că aceasta stipulează că teritoriile cucerite în estul Ucrainei şi Crimeea au fost deja anexate ca părţi integrante ale Rusiei.

Frontierele din 1991 sunt liniile de frontieră comune ale Rusiei şi Ucrainei recunoscute la nivel internaţional înainte de anexarea Peninsulei Crimeea de către Moscova în 2014 şi înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

„Şi acum să trecem la întrebarea principală: Oare aceşti idioţi (din Occident) chiar cred că poporul rus ar accepta o astfel de dezintegrare a ţării sale? Că noi toți ne vom resemna cu gândul – „Asta e, s-a întâmplat. Au câștigat. Rusia actuală a dispărut. E păcat, bineînțeles, dar trebuie să continuăm să trăim într-o țară moartă, prăbușită, pentru că războiul nuclear este mult mai rău pentru noi decât moartea celor dragi nouă, copiilor noștri, a Rusiei noastre...?”. Și că conducerea statului prin comandantul suprem al forțelor armate ale Federației Ruse în acest caz va ezita să ia cea mai grea decizie? Va fi foarte diferit. Prăbușirea Rusiei va avea consecințe mult mai teribile decât rezultatul unui război obișnuit, până și cel mai lung. Încercarea de a a duce Rusia la granițele din 1991 va duce la un singur lucru – la războiul global cu Occidentul folosind toate resursele strategice ale arsenalului nostru. Împotriva Kievului, Berlinului, Londrei, Washingtonului. Împotriva tuturor celorlalte locuri istorice frumoase care au fost incluse de multă vreme ca ținte ale triadei noastre nucleare. Am avea determinarea să facem asta dacă dispariția țării noastre veche de 1000 de ani, a patriei noastre mărețe, ar fi la risc, împreună cu sacrificiile făcute de poporul rus de-a lungul secolelor? Răspunsul este evident”, a scris Medvedev pe contul său de Telegram.

