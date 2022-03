Mărturiile unei voluntare dintr-un batalion medical din Ucraina: Văd cum sunt bombardate spitale, cum mor oamenii

Tata Marharian s-a mutat din Donbas în Kiev, în 2015, pentru a studia dreptul internațional, după cum a povestit pentru CNN.

„Văd copii morți. Văd spitale bombardate. Văd biserici bombardate. E dificil... Văd cum îmi mor oameni. Văd tot felul de lucruri oribile. Am studiat crimele împotriva umanității la universitate. Am studiat dreptul internațional umanitar. Nu m-am gândit niciodată că o să văd asta cu ochii mei, în țara mea”, a spus aceasta.

"What am I seeing? I'm seeing my people die. I'm seeing all sorts of horrible things." Tata Marharian, a member of the Ukrainian Volunteer Medical Battalion, tells CNN what she's been seeing from the frontlines of the Russian invasion into Ukraine.: https://t.co/w8u6gmEYGO pic.twitter.com/rR6R9UlMBM