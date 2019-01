Mai multe pachete suspecte au fost găsite la consulatele străine în Australia

"Pachetele sunt examinate de cei de la serviciile de urgență", a declarat poliția federală autraliană.

Și pompierii din Melbourne au confirmat cazul găsirii pachetelor, afirmând chiar că au fost chemați în nenumărate rânduri să intervină la "o serie de incidente" din oraș.

Fire crews and police are at the Indian consulate in Melbourne. Staff evacuated sitting outside @AAPNewswire pic.twitter.com/Roc06bVxwj