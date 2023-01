Macron spune nu va cere „iertare” Algeriei pentru colonizare. „Nu depinde de mine să cer iertare”

„Nu depinde de mine să cer iertare, nu despre asta este vorba, acel cuvânt ne-ar rupe toate legăturile”, a spus Macron într-un interviu pentru revista Le Point, publicat miercuri seara, scrie Al Jazeera.

„Cel mai rău ar fi să decidem: ‘Ne cerem scuze și fiecare merge pe drumul său’. Lucrul asupra memoriei și istoriei nu este o soluționare a tuturor conturilor”, a spus Macron.

El speră că Tebboune „va putea să vină în Franța în 2023”, și astfel să întoarcă excursia lui Macron la Alger de anul trecut și să-și continue „prietenia fără precedent”.

Însă oamenii au denunțat decizia președintelui francez, pe rețelele de socializare.

On step forward, 10 steps backwards. I don't wanna tell you that I told you so,but I told you so."Macron won't ask Algeria for ‘forgiveness’ over colonization" because according to him, "‘The word would break all the bonds". No further comment needed. https://t.co/2g04u3hCwg