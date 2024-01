Macron: Franţa şi Iordania au paraşutat şapte tone de ajutoare umanitare în Fâşia Gaza

Celor aproximativ 2,4 milioane de locuitori le lipseşte totul, după aproape trei luni de război, a anunţat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.

”Situaţia umanitară rămâne critică în (Fâşia) Gaza. Într-un context dificil, Franţa şi Iordania au livrat pe cale aeriană ajutoare destinate populaţiei şi celor care o ajută”, a anunţat Mcron pe rețeaua X.

Palatul Élysée anunţă că această largare a avut loc în noaptea de joi spre vineri, cu două avioane de transport militar de tip C-130, unul francez, celălalt iordanian, ”cu echipaje mixte iordaniene şi franceze în ambele aeronave”.

”Încărcătura umanitară şi sanitară” era stivuită pe paleţi şi a fost paraşutată cu ajutorul unui sistem care permite o dirijare a coletelor astfel încât acestea să aterizeze în zone securizate cât mai aproape de ţintă - un spital de campanie iordanian prezent în Fâşia Gaza -, potrivit preşedinţiei franceze.

The humanitarian situation in Gaza remains critical. In a difficult context, France and Jordan provided aid by air to the population and to those assisting them. pic.twitter.com/RXQYgPa9Ep